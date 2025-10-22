Texans' Nico Collins: Not practicing Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collins (concussion) isn't practicing Wednesday, DJ Bien-Aime of ESPN.com reports.
This was to be expected just two days after Collins suffered a concussion during Monday Night Football. He's now on a short week, with not much time to clear concussion protocol before Sunday's matchup with San Francisco.
