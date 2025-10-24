Texans' Nico Collins: Still not practicing
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collins (concussion) isn't practicing Friday, DJ Bien-Aime of ESPN.com reports.
That also applies to Christian Kirk (hamstring), and with the duo also having missed practice Wednesday and Thursday, both players could be ruled out for Sunday's game against the 49ers later Friday. If that's the case, Xavier Hutchinson, Jayden Higgins, Jaylin Noel and Braxton Berrios would be in line to handle Houston's Week 8 WR duties.
