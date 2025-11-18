Texans' Nico Collins: Turns in full practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collins (ankle) was a full participant in Tuesday's practice.
Houston estimated Collins as a limited participant for Monday's walk-through session, but the wideout has cleared up any concern about his availability for Thursday's game against the Bills by taking every rep during Tuesday's session. For the third straight week, Collins will be on the receiving end of throws from quarterback Davis Mills, who will make another start while C.J. Stroud remains in concussion protocol.
More News
-
Texans' Nico Collins: Limited by ankle issue•
-
Texans' Nico Collins: Paces pass catchers in win•
-
Texans' Nico Collins: Tops century mark in win•
-
Texans' Nico Collins: Team-high seven grabs Sunday•
-
Texans' Nico Collins: Carries no designation Week 9•
-
Texans' Nico Collins: Full practice after clearing protocol•