Collins (ankle) was a full participant in Tuesday's practice.

Houston estimated Collins as a limited participant for Monday's walk-through session, but the wideout has cleared up any concern about his availability for Thursday's game against the Bills by taking every rep during Tuesday's session. For the third straight week, Collins will be on the receiving end of throws from quarterback Davis Mills, who will make another start while C.J. Stroud remains in concussion protocol.

