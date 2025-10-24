Texans' Nico Collins: Won't play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Collins (concussion) has been ruled out for Sunday's game against the 49ers.
Meanwhile, Christian Kirk (hamstring) has also been deemed out for the contest. Per Aaron Wilson of KPRC 2, in the absence of Collins and Kirk, look for the Texans to lean heavily on TE Dalton Schultz, along with rookie wide receivers Jaylin Noel and Jayden Higgins as well as Xavier Hutchinson. Wilson adds that both of Houston's injured WRs -- who didn't practice this week -- have a chance to return to action Nov. 2 against the Broncos.
