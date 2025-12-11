Titans' Jalyn Armour-Davis: Working his way back
By RotoWire Staff
• 1 min read
Armour-Davis (Achilles) was a limited participant in Thursday's practice, Jim Wyatt of the Titans' official site reports.
Armour-Davis sustained an Achilles injury after the Titans' loss to the Seahawks in Week 12. The starting cornerback has alternated between limited and non-participant status the last few weeks, so consecutive limited practices still leave uncertainty about his ability to suit up for Sunday's game against the 49ers. If once again ruled out, Micah Robinson will likely take over many of Armour-Davis' defensive snaps for Week 15.
