Simmons (hamstring) doesn't carry an injury designation into Sunday's game versus Seattle.

After logging a DNP on Wednesday, Simmons was limited Thursday and Friday and is good to go for Sunday's Week 12 contest. Through eight games this season, Simmons has produced 33 tackles (23 solo), including 5.5 sacks, and one forced fumble across 413 defensive snaps.

