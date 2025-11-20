Titans' Jeffery Simmons: No practice Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Simmons (hamstring) did not practice Wednesday.
Simmons returned from a hamstring injury in Week 11 after a two-game absence. He played 83 percent of snaps against Houston and is likely to be in line to play in Week 12 barring a setback.
