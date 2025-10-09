Titans' Jeffery Simmons: Upgrades to limited session
By RotoWire Staff
• 1 min read
Simmons (ankle) logged a limited practice Thursday.
Simmons was unable to practice Wednesday, his increased activity is a positive sign for his availability Sunday against Las Vegas. It remains to be seen whether he can upgrade to a full session Friday and potentially avoid an injury designation.
