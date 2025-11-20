default-cbs-image
Simmons (hamstring) was a limited participant at Thursday's practice.

Simmons returned from a two-game absence in Week 11 against the Texans. He's following a similar practice schedule to the one he had prior to his return, as the standout defensive lineman also didn't practice Wednesday in Week 11 before upgrading to limited participation Thursday and Friday to ultimately get the green light to play. Simmons would likely need to upgrade to full participation Friday to avoid an injury designation for Sunday's game against the Seahawks.

