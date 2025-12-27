default-cbs-image
The Titans placed Harris (knee) on injured reserve Saturday, Jim Wyatt of the team's official site reports.

Harris' placement on IR confirms interim head coach Mike McCoy's diagnosis that the knee injury the rookie sixth-round pick suffered Week 16 against the Chiefs would be season-ending. With Harris unavailable, Kemon Hall appears set to take over as Tennessee's top slot cornerback.

