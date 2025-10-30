Vikings' Christian Darrisaw: Turns in full practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Darrisaw (knee) practiced in full Wednesday.
Darrisaw aggravated his knee injury in Thursday's loss to the Chargers. His immediate return to a full practice session is a positive sign for his availability for a key Week 9 matchup against Detroit.
