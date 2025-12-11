default-cbs-image
Addison (Achilles) practiced on a limited basis Thursday.

Addison now has put together back-to-back capped sessions to kick off Week 15 prep as he tends to an Achilles injury. He may need to practice fully Friday in order to head into the weekend without a designation for Sunday's game at Dallas. Having said that, Addison hasn't exceeded 62 receiving yards in any contest since Week 7, leaving him with only modest viability in terms of fantasy.

