Avalanche's Tristen Nielsen: Called up by NHL club
By RotoWire Staff
• 1 min read
Nielsen was recalled from AHL Colorado on Thursday.
Nielsen made his NHL debut in early November, and he'll rejoin the Avalanche after spending the past few weeks in the minors. Across 16 appearances with the Eagles this year, he's recorded nine goals, five assists, 12 PIM and a plus-6 rating.
