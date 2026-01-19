Avalanche's Valeri Nichushkin: Late scratch Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Nichushkin (upper body) will miss Monday's game against Washington.
Alex Barre-Boulet was summoned from AHL Colorado, which means the Avalanche still have 12 healthy forwards to dress versus the Capitals. Nichushkin has 11 goals and 27 points in 38 outings in 2025-26. It wasn't immediately clear how significant Nichushkin's injury is, so his status for Wednesday's game against Anaheim isn't known.
