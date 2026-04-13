default-cbs-image
Now Playing
Share Video
Link copied!

Mangiapane (undisclosed) isn't expected to play against Buffalo on Monday, according to Vinnie Parise of The Hockey News.

Mangiapane didn't participate in Monday's morning skate after being injured in Saturday's 5-3 loss to St. Louis. Based on Chicago's morning session, Landon Slaggert is in line to replace Mangiapane in the lineup.

