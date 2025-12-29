Blackhawks' Dominic Toninato: Sent to AHL
By RotoWire Staff
• 1 min read
Toninato was assigned to AHL Rockford on Monday.
Toninato has one assist, six shots on goal and 10 hits in five NHL appearances this season. He also has five goals and 17 points over 24 AHL outings during the 2025-26 campaign.
More News
-
Blackhawks' Dominic Toninato: Registers first assist•
-
Blackhawks' Dominic Toninato: Elevated from minors•
-
Blackhawks' Dominic Toninato: Trio of helpers Wednesday•
-
Blackhawks' Dominic Toninato: Earns two points in Rockford's win•
-
Blackhawks' Dominic Toninato: Placed on waivers•
-
Blackhawks' Dominic Toninato: Lands two-year deal•