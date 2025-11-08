default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Nazar (undisclosed) will not return to Friday's game versus the Flames.

Nazar was injured in the first period after an awkward fall following a hit. The 21-year-old has emerged as a key part of the Blackhawks' top six with 11 points in 15 games, so any potential absence would be a big loss. It's unclear if he'll be ready to play Sunday in Detroit.

More News