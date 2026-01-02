Blackhawks' Jason Dickinson: Good to go Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dickinson (undisclosed) will play Thursday versus the Stars, per CHGO Sports.
Dickinson appears to have dodged a serious injury. He'll be back in a middle-six role after leaving Tuesday's game versus the Islanders early. Dickinson has three points over his last seven outings.
