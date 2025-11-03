Blackhawks' Jason Dickinson: Lands on IR
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dickinson (shoulder) was placed on injured reserve Monday, retroactive to Oct. 30, Charlie Roumeliotis of WGN Radio reports.
Dickinson missed Saturday's matchup against Edmonton due to a shoulder injury, and he's considered week-to-week after landing on injured reserve. Oliver Moore was recalled from AHL Rockford in a corresponding move to help provide additional depth for Chicago.
More News
-
Blackhawks' Jason Dickinson: Won't play Saturday•
-
Blackhawks' Jason Dickinson: Aggravates previous injury•
-
Blackhawks' Jason Dickinson: Sustains injury Thursday•
-
Blackhawks' Jason Dickinson: Expected to play Sunday•
-
Blackhawks' Jason Dickinson: Ruled out versus Bolts•
-
Blackhawks' Jason Dickinson: Won't suit up Sunday•