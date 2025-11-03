default-cbs-image
Dickinson (shoulder) was placed on injured reserve Monday, retroactive to Oct. 30, Charlie Roumeliotis of WGN Radio reports.

Dickinson missed Saturday's matchup against Edmonton due to a shoulder injury, and he's considered week-to-week after landing on injured reserve. Oliver Moore was recalled from AHL Rockford in a corresponding move to help provide additional depth for Chicago.

