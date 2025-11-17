Blackhawks' Nick Foligno: Goes on injured reserve
By RotoWire Staff
• 1 min read
Foligno (hand) was placed on injured reserve Monday.
Foligno will be out for about four weeks after suffering an injury on a blocked shot in Saturday's 3-2 win over Toronto. He has collected six assists, 16 shots on goal, 11 blocked shots and 41 hits across 15 outings this season.
