Blackhawks' Roman Kantserov: Big performance in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kantserov scored a goal and added two assists in Metallurg Magnitogorsk's 4-2 win over Ak Bars Kazan in Game 2 of the KHL semifinals.
Kantserov is up to eight points in 12 playoff outings. He was a bit limited early in the postseason, but the 21-year-old appears to have turned things around. He'll look to continue contributing as Metallurg pursues a fourth Gagarin Cup title.
