Merzlikins made 32 saves in a 4-1 loss to Colorado on Thursday.

He allowed three goals. Merzlikins and Jet Greaves are splitting starts right now, and both men have great save percentages (.920 for Elvis; .932 for Jet). Wins and GAA will be tough categories with Merzlikins, so use him in matchups as they present themselves.

