Blue Jackets' Elvis Merzlikins: Starting in Pittsburgh
By RotoWire Staff
• 1 min read
Merzlikins will defend the road net against the Penguins on Saturday, per Mark Scheig of The Hockey Writers.
Merzlikins is coming off a 30-save performance in Thursday's 4-1 win over Vancouver. He gone 7-7-1 with a 3.84 GAA and an .882 save percentage across 16 appearances this campaign. Pittsburgh sits 14th in the league with 3.17 goals per game this season.
More News
-
Blue Jackets' Elvis Merzlikins: Sharp in Thursday's win•
-
Blue Jackets' Elvis Merzlikins: Gets starting nod Thursday•
-
Blue Jackets' Elvis Merzlikins: Gets no help in Colorado•
-
Blue Jackets' Elvis Merzlikins: Expected starter for Saturday•
-
Blue Jackets' Elvis Merzlikins: Loses to Ducks•
-
Blue Jackets' Elvis Merzlikins: Set to start Saturday•