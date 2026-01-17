Merzlikins will defend the road net against the Penguins on Saturday, per Mark Scheig of The Hockey Writers.

Merzlikins is coming off a 30-save performance in Thursday's 4-1 win over Vancouver. He gone 7-7-1 with a 3.84 GAA and an .882 save percentage across 16 appearances this campaign. Pittsburgh sits 14th in the league with 3.17 goals per game this season.