Blue Jackets' Zach Werenski: Moves to IR
Werenski (lower body) was placed on injured reserve Sunday.
In a corresponding move, Columbus activated Mathieu Olivier (upper body) from injured reserve. Olivier will return to the lineup against the Islanders on Sunday, while Werenski will miss his second straight game. The 28-year-old Werenski doesn't have an exact timeline for his recovery, but he remains day-to-day and is eligible to come off injured reserve whenever he is ready to play.
