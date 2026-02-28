Blues' Colton Parayko: Slated to miss next two games
By RotoWire Staff
• 1 min read
Parayko is expected to miss Saturday's game against New Jersey and Sunday's match in Minnesota due to back spasms, Lou Korac of NHL.com reports.
Parayko has a goal, 14 points, 16 PIM, 67 hits and 141 blocks in 58 appearances with St. Louis in 2025-26. Matt Kessel is set to draw into the lineup due to Parayko's absence. The 32-year-old Parayko might be an option to return Wednesday in Seattle.
