Binnington will patrol the home crease against Dallas on Saturday, according to Lou Korac of The Hockey News.

Binnington made six saves on seven shots in a brief relief appearance against Chicago on Wednesday. He stopped 27 shots in a 5-2 win over Vancouver on Monday in his last start. Dallas has registered 17 goals through four outings this season.

