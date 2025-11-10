McAvoy (personal) participated in Monday's practice, per Belle Fraser of the Bruins' official site.

After missing Saturday's 5-3 win over Toronto due to a family matter, McAvoy should be available to play in Tuesday's rematch against the Maple Leafs. He has compiled 12 assists, 21 shots on goal, 26 blocked shots, 24 hits and 24 PIM across 16 appearances this season. Based on Monday's practice, McAvoy will replace Jonathan Aspirot in Tuesday's lineup.