Lindholm (undisclosed) is set to miss Thursday's clash against Anaheim, per Conor Ryan of The Boston Globe.

Lindholm will be absent for his third straight game and for the sixth time in seven games. He was labeled as a game-time decision versus the Ducks, so perhaps he's close to returning. Lindholm's continued absence means that Michael Callahan, who was summoned from the minors Wednesday, is expected to make his season debut Thursday.

