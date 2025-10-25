Bruins' Hampus Lindholm: Unavailable Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Lindholm (undisclosed) has been ruled out of Saturday's home tilt versus Colorado, Scott McLaughlin of WEEI reports.
Lindholm will miss his fourth straight game and seventh of his last eight. Lindholm has yet to pick up a point in three games this season, but does have six blocked shots and two shots on goal. He could return as early as Monday in Ottawa.
