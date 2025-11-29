default-cbs-image
Jokiharju (undisclosed) was placed on injured reserve Saturday.

Jokijarju played a season-high 20:51 of action Friday, picking up an assist, but an injury as well. The blueliner has six assists, 13 hits and 19 blocked shots across 25 games this season. The Bruins recalled Michael Callahan from AHL Providence in a corresponding move.

