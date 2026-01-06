Bruins' Henri Jokiharju: Practices fully Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jokiharju (undisclosed) was a full participant during Monday's practice in Seattle, per Belle Fraser of the Bruins' official site.
Jokiharju skated on the No. 2 pairing with Nikita Zadorov at Monday's practice, which bodes well for the former's potential availability against the Kraken on Tuesday. Jokiharju last suited up Nov. 28, as he's missed 16 consecutive games. The right-shot blueliner has notched six assists, 22 shots, 19 blocks and a minus-5 rating over 25 appearances this season.
