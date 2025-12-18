Bruins' Jeremy Swayman: Defending home crease Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Swayman will patrol the home crease versus Edmonton on Thursday, per Adam Pellerin of NESN.
Swayman has won three of his last four starts and is 14-8-0 with a 2.74 GAA and a .909 save percentage. Swayman had an off-year in 2024-25 but he has turned things around this season. The Oilers are third in NHL scoring, averaging 3.41 goals per game.
