default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Swayman will patrol the home crease versus Edmonton on Thursday, per Adam Pellerin of NESN.

Swayman has won three of his last four starts and is 14-8-0 with a 2.74 GAA and a .909 save percentage. Swayman had an off-year in 2024-25 but he has turned things around this season. The Oilers are third in NHL scoring, averaging 3.41 goals per game.

More News