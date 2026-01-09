Bruins' Joonas Korpisalo: First win in almost a month
By RotoWire Staff
• 1 min read
Korpisalo made 28 saves Thursday in a 4-1 win over Calgary.
It was his first win since Dec. 11; he had lost two straight. Korpisalo's workload is light -- it had been almost two weeks since he'd been in net. He's 7-8-0 with a 3.42 GAA and .888 save percentage, which makes him a fantasy risk, regardless of the success of his team.
