Bruins' Joonas Korpisalo: In net against Utah
By RotoWire Staff
• 1 min read
Korpisalo will defend the road crease in Utah on Sunday, Kevin Paul Dupont of The Boston Globe reports.
Korpisalo will start in the second half of a back-to-back Sunday after Jeremy Swayman drew the start against Colorado on Saturday. Korpisalo has made two starts this season, going 1-1-0 with a 3.50 GAA and .851 save percentage.
More News
-
Bruins' Joonas Korpisalo: Settles in after rough start•
-
Bruins' Joonas Korpisalo: In net Monday•
-
Bruins' Joonas Korpisalo: Notches OT win Thursday•
-
Bruins' Joonas Korpisalo: Expected to start Thursday•
-
Bruins' Joonas Korpisalo: Tending twine Thursday•
-
Bruins' Joonas Korpisalo: Making preseason start•