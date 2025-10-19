default-cbs-image
Korpisalo will defend the road crease in Utah on Sunday, Kevin Paul Dupont of The Boston Globe reports.

Korpisalo will start in the second half of a back-to-back Sunday after Jeremy Swayman drew the start against Colorado on Saturday. Korpisalo has made two starts this season, going 1-1-0 with a 3.50 GAA and .851 save percentage.

