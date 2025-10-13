default-cbs-image
Korpisalo will patrol the home crease against Tampa Bay on Monday, Belle Fraser of the Bruins' official site reports.

Korpisalo made 21 saves in a 4-3 overtime win over Chicago on Thursday. He has posted a 3-5-1 record with a 3.97 GAA and an .877 save percentage across 13 career regular-season outings versus the Lightning. Tampa Bay has scored seven goals in two games this campaign en route to a record of 0-2-0.

