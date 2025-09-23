default-cbs-image
Korpisalo will protect the road goal in Tuesday's preseason game versus the Rangers.

Korpisalo is set for his first exhibition action of the year. The 31-year-old is poised to reprise his role as backup to Jeremy Swayman. In that position last year, Korpisalo went 11-10-3 with a 2.90 GAA and an .893 save percentage in 27 appearances for an underperforming team.

