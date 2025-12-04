Bruins' Joonas Korpisalo: Starting Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Korpisalo will be between the home pipes versus St. Louis on Thursday, according to Scott McLaughlin of WEEI.
Korpisalo enters action Thursday with a 4-6-0 record. His peripherals have been weak this season, with a 3.52 GAA and an .880 save percentage. The Blues are averaging 2.56 goals per game, 30th in the NHL.
