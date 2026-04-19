Canadiens' Alexandre Carrier: Ready to rock
By RotoWire Staff
• 1 min read
Carrier (upper body) will play against Tampa Bay on Sunday in Game 1, Eric Engels of Sportsnet reports.
Following a nine-game absence, Carrier will return to a top-pairing role in Sunday's lineup against the Lightning. He generated seven goals, 22 points, 56 shots on net and 155 blocked shots across 73 appearances during the 2025-26 regular season.
More News
-
Canadiens' Alexandre Carrier: Returns to practice Friday•
-
Canadiens' Alexandre Carrier: Suffers upper-body injury•
-
Canadiens' Alexandre Carrier: Finds twine in shootout loss•
-
Canadiens' Alexandre Carrier: Nets goal Thursday•
-
Canadiens' Alexandre Carrier: Scores again in win•
-
Canadiens' Alexandre Carrier: Finds twine Saturday•