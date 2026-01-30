Canadiens' Jakub Dobes: Fifth straight win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dobes made 26 saves Thursday in a 7-3 win over Colorado.
It was his fifth straight win. Dobes extended his point streak to eight games (7-0-1). That's the longest by a Canadiens rookie goalie since Mike Condon had an eight-game streak in 2015-16. Dobes is 17-5-3 with a 2.96 GAA and .890 save percentage in 24 starts (25 appearances) this season.
