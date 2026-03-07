default-cbs-image
Dobes is expected to start on the road against the Kings on Saturday, per Eric Engels of Sportsnet.

Dobes stopped 21 of 27 shots en route to a 7-5 loss to San Jose in his last start Tuesday. He's 19-6-4 with a 3.03 GAA and an .889 save percentage in 29 appearances in 2025-26. The Kings are tied for 30th in goals per game with 2.56, though Los Angeles is coming off a 5-3 victory over the Islanders on Thursday.

