default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Dobes will guard the road goal against Colorado on Saturday, according to Renaud Lavoie of TVA Sports.

Dobes will get the second half of Montreal's back-to-back after Sam Montembeault plays in Friday's road matchup against Vegas. The 24-year-old Dobes has won his last two outings while stopping 55 of 60 shots. He has earned a record of 8-2-2 with a 2.89 GAA and an .897 save percentage through 12 appearances this season. Colorado ranks first in the league with 4.09 goals per game this campaign.

More News