Canadiens' Jakub Dobes: Starting Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dobes will guard the road goal against Colorado on Saturday, according to Renaud Lavoie of TVA Sports.
Dobes will get the second half of Montreal's back-to-back after Sam Montembeault plays in Friday's road matchup against Vegas. The 24-year-old Dobes has won his last two outings while stopping 55 of 60 shots. He has earned a record of 8-2-2 with a 2.89 GAA and an .897 save percentage through 12 appearances this season. Colorado ranks first in the league with 4.09 goals per game this campaign.
