Canadiens' Jakub Dobes: Tending twine Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dobes will be between the road pipes in Buffalo on Saturday, per Renaud Lavoie of TVA Sports.
Dobes has won five straight games, turning aside 26 Colorado shots in a 7-3 victory Thursday, his latest win. Overall, 24-year-old netminder is 17-5-3 with a 2.96 GAA and an .890 save percentage across 25 appearances this season. The Sabres have been firing on all cylinders of late and are sixth in NHL scoring, generating 3.40 goals per game in 2025-26.
More News
-
Canadiens' Jakub Dobes: Fifth straight win•
-
Canadiens' Jakub Dobes: Set to start versus Avs•
-
Canadiens' Jakub Dobes: Wins fourth straight start•
-
Canadiens' Jakub Dobes: Patrolling crease versus Vegas•
-
Canadiens' Jakub Dobes: Third straight win•
-
Canadiens' Jakub Dobes: Defending home ice Tuesday•