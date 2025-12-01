default-cbs-image
Struble (upper body) remains day-to-day and won't participate in Monday's practice.

Struble sat out Saturday's 7-2 loss to Colorado because of the injury, and his absence from Monday's session doesn't bode well for his availability for Tuesday's game against Ottawa. If Struble is unavailable again, Adam Engstrom will probably stay in the lineup.

