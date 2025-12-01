Canadiens' Jayden Struble: Still day-to-day
By RotoWire Staff
• 1 min read
Struble (upper body) remains day-to-day and won't participate in Monday's practice.
Struble sat out Saturday's 7-2 loss to Colorado because of the injury, and his absence from Monday's session doesn't bode well for his availability for Tuesday's game against Ottawa. If Struble is unavailable again, Adam Engstrom will probably stay in the lineup.
More News
-
Canadiens' Jayden Struble: Unavailable Saturday•
-
Canadiens' Jayden Struble: Pockets helper in loss•
-
Canadiens' Jayden Struble: Secures two-year deal•
-
Canadiens' Jayden Struble: Snags assist in Friday's loss•
-
Canadiens' Jayden Struble: Records helper Thursday•
-
Canadiens' Jayden Struble: Lends assist in overtime loss•