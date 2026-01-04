Canadiens' Josh Anderson: Not playing Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Anderson (upper body) won't play against Dallas on Sunday, according to Patrick Friolet of RDS.
Anderson will miss his second straight game, and it's unclear when he will be ready to return to the lineup. He has provided nine goals, 13 points, 52 shots on net and 74 hits across 40 appearances this season. Owen Beck will occupy a bottom-six role in Sunday's lineup against the Stars due to Anderson's absence.
