Anderson sustained an undisclosed injury and won't return to Thursday's game against Carolina.

Anderson scored a goal in 9:36 of ice time before exiting the game. That marker brings him up to nine goals and 13 points in 40 outings this season. If he can't play Saturday versus St. Louis, then Owen Beck will probably draw back into the lineup.

