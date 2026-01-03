default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Anderson (undisclosed) won't play against St. Louis on Saturday, per Guillaume Lefrancois of La Presse.

Anderson will miss at least one game after getting injured in Thursday's 7-5 win over Carolina. He has contributed nine goals, 13 points, 52 shots on net and 74 hits across 40 appearances this season. Owen Beck will replace Anderson in Saturday's lineup.

More News