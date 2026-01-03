Canadiens' Josh Anderson: Unavailable Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Anderson (undisclosed) won't play against St. Louis on Saturday, per Guillaume Lefrancois of La Presse.
Anderson will miss at least one game after getting injured in Thursday's 7-5 win over Carolina. He has contributed nine goals, 13 points, 52 shots on net and 74 hits across 40 appearances this season. Owen Beck will replace Anderson in Saturday's lineup.
