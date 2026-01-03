default-cbs-image
Matheson (upper body) is expected to play against St. Louis on Saturday, per Guillaume Lefrancois of La Presse.

Matheson has four goals, 18 points, 18 PIM, 49 shots, 23 hits and 83 blocks in 37 appearances this season. Following a one-game absence, Matheson will replace Adam Engstrom in Saturday's lineup.

