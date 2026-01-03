Canadiens' Mike Matheson: Set to return Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Matheson (upper body) is expected to play against St. Louis on Saturday, per Guillaume Lefrancois of La Presse.
Matheson has four goals, 18 points, 18 PIM, 49 shots, 23 hits and 83 blocks in 37 appearances this season. Following a one-game absence, Matheson will replace Adam Engstrom in Saturday's lineup.
More News
-
Canadiens' Mike Matheson: Late scratch Thursday•
-
Canadiens' Mike Matheson: Garners assist in shootout loss•
-
Canadiens' Mike Matheson: Good to go•
-
Canadiens' Mike Matheson: Remains day-to-day•
-
Canadiens' Mike Matheson: Won't play against Flyers•
-
Canadiens' Mike Matheson: Extends stay in Montreal•