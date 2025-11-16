Canadiens' Sam Montembeault: Comes up short against Bruins
By RotoWire Staff
• 1 min read
Montembeault turned aside 20 shots in Saturday's 3-2 loss to Boston.
The 29-year-old netminder did shut the door in the third period to give the Habs a chance at tying the score, but his offense couldn't find an equalizer against Jeremy Swayman. Montembeault is 2-4-1 over his last eight outings with a shaky 3.80 GAA and .853 save percentage, but so far coach Martin St. Louis has stuck with him as Montreal's No. 1 in net rather than giving youngster Jakub Dobes a larger workload.
More News
-
Canadiens' Sam Montembeault: Saturday's starter•
-
Canadiens' Sam Montembeault: Called upon in relief Thursday•
-
Canadiens' Sam Montembeault: Toppled by Kings•
-
Canadiens' Sam Montembeault: In goal versus Kings•
-
Canadiens' Sam Montembeault: Gets back to winning ways•
-
Canadiens' Sam Montembeault: Tending twine Saturday•