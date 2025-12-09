Canadiens' Sam Montembeault: Moves past illness
By RotoWire Staff
• 1 min read
Montembeault (illness) will suit up for Tuesday's home matchup versus Tampa Bay.
Montembeault won't get the start Tuesday, as Jakub Dobes will be in net. The 29-year-old Montembeault missed just one game due to his illness, but he didn't play in the two previous contests after a shaky outing last Tuesday versus Ottawa -- he gave up five goals on 29 shots in that loss. The Quebec native is 5-6-1 with a 3.61 GAA and an .861 save percentage over 14 appearances this season.
More News
-
Canadiens' Sam Montembeault: Will miss Sunday•
-
Canadiens' Sam Montembeault: Stumbles against Sens•
-
Canadiens' Sam Montembeault: Defending crease Tuesday•
-
Canadiens' Sam Montembeault: Impressive vs. Golden Knights•
-
Canadiens' Sam Montembeault: Starting in Vegas•
-
Canadiens' Sam Montembeault: Gets hook against Caps•