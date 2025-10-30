default-cbs-image
Montembeault will start Saturday's home game against the Senators, Eric Engels of Sportsnet reports.

Montembeault has lost out on some playing time recently, as he had started in just one of the Canadiens' five games leading up to Saturday's matchup. He's had a shaky start to the year, going 2-3-0 with a 3.81 GAA and .842 save percentage over five starts.

